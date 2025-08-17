Cantor de pagode é morto após ser retirado de casa e agredido

O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu após ser retirado de casa e espancado na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi alvo de agressões físicas na noite de terça-feira (12), na localidade de Vilas de Abrantes, em Camaçari.

De acordo com relatos colhidos por investigadores, um grupo de homens teria invadido a casa de Jefferson, o retirado do imóvel e iniciado a violência. O músico foi levado ao Hospital Menandro de Farias, mas morreu horas depois.