Cantor de pagode é morto após ser retirado de casa e agredido

O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu após ser retirado de casa e espancado na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi alvo de agressões físicas na noite de terça-feira (12), na localidade de Vilas de Abrantes, em Camaçari.
De acordo com relatos colhidos por investigadores, um grupo de homens teria invadido a casa de Jefferson, o retirado do imóvel e iniciado a violência. O músico foi levado ao Hospital Menandro de Farias, mas morreu horas depois.
A polícia investiga se a vítima havia pedido dinheiro emprestado para fazer apostas em jogos on-line e busca identificar se a suposta dívida pode ter sido a motivação do crime.
A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes instaurou inquérito para identificar os agressores e esclarecer a motivação do crime.
Jefferson também era conhecido pelo trabalho como back vocal da banda Petty, onde se destacou pelo carisma e energia no palco. Ele deixa uma filha de seis anos.
Em nota, a DK Produções, produtora da banda, lamentou a perda e destacou o legado deixado pelo artista: “Sua voz e energia no palco contagiaram públicos e inspiraram colegas de trabalho, deixando uma marca indelével na história da banda e em nossos corações. Descanse em paz, Jeff”, diz o texto.
* Com informações da CNN Brasil