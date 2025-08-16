Noivo diz nome da ex-namorada no altar e choca convidados

Já imaginou estar em seu próprio casamento e, na hora da troca de votos, ouvir seu noivo falar o nome da ex-namorada dele? A situação tensa aconteceu em uma cerimônia no Reino Unido e um vídeo que mostra o momento viralizou nas redes sociais.

A publicação foi feita pela própria noiva em questão, Rebecca Fildes. “Quando [seu] novo marido te chama pelo nome da ex-namorada”, escreveu.