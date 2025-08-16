Policial penal é suspeito de matar a namorada a facadas

Um policial penal, de 42 anos, é suspeito de matar a companheira a facadas e, em seguida, tentar tirar a própria vida, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (16). A vítima foi identificada como Priscila Azevedo Mundim.

De acordo com a Polícia Militar, o tio do policial contou que recebeu uma ligação do sobrinho confessando o crime e dizendo que também iria se matar. Assustado, ele acionou imediatamente a corporação.