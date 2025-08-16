Policial penal é suspeito de matar a namorada a facadas

Um policial penal, de 42 anos, é suspeito de matar a companheira a facadas e, em seguida, tentar tirar a própria vida, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (16). A vítima foi identificada como Priscila Azevedo Mundim.
De acordo com a Polícia Militar, o tio do policial contou que recebeu uma ligação do sobrinho confessando o crime e dizendo que também iria se matar. Assustado, ele acionou imediatamente a corporação.
Quando os militares chegaram ao local, encontraram a mulher de 46 anos já sem vida e o policial com ferimentos na barriga provocados por golpes de faca. Ele foi socorrido e levado a um hospital. A mulher foi identificada como Priscila Mundim.
Testemunhas de um bar próximo ao prédio do casal afirmaram ter ouvido uma briga no apartamento momentos antes do crime.
Em nota, a Secretaria da Justiça e Segurança Pública informou que o "policial penal suspeito do crime estava afastado das atividades desde janeiro de 2024, por motivos psiquiátricos" e que "o armamento institucional do servidor já havia sido recolhido desde então".
O Departamento Penitenciário afirmou que será instaurado um procedimento administrativo pela Corregedoria e que está à disposição para auxiliar as investigações.