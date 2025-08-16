Perícia aponta assinaturas falsas em testamento de Cid Moreira

A disputa pela herança milionária do jornalista Cid Moreira, que nasceu em Taubaté e morreu em 3 de outubro do ano passado, aos 97 anos, teve uma grande reviravolta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um laudo de perícia grafotécnica, anexado ao processo judicial, concluiu que as assinaturas no testamento do apresentador são falsificadas.