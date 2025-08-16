17 de agosto de 2025
POLÊMICA

Perícia aponta assinaturas falsas em testamento de Cid Moreira

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Cid Moreira nasceu em Taubaté e morreu em 3 de outubro do ano passado, aos 97 anos
Cid Moreira nasceu em Taubaté e morreu em 3 de outubro do ano passado, aos 97 anos

A disputa pela herança milionária do jornalista Cid Moreira, que nasceu em Taubaté e morreu em 3 de outubro do ano passado, aos 97 anos, teve uma grande reviravolta.

Um laudo de perícia grafotécnica, anexado ao processo judicial, concluiu que as assinaturas no testamento do apresentador são falsificadas.

O documento em questão é o que deserdou os dois filhos de Cid, Roger e Rodrigo, e destinou toda a fortuna para a viúva, Fátima Sampaio.

Segundo o perito, os traços na assinatura são compatíveis com um grafismo “senil e debilitado” e apresentam tremores e oscilações não naturais.

Com base no laudo, a defesa dos filhos agora pede a anulação do testamento. Eles também acusam a viúva de vender bens e transferir milhões para o exterior. A nova evidência pode mudar completamente o rumo da disputa judicial pela herança.

Os irmãos deserdados do testamento do pai acusam a viúva de vender 11 dos 18 imóveis do comunicador, transferir R$ 40 milhões para o exterior e manter Cid em cárcere privado. O apresentador assinou o testamento aos 96 anos, e os traços no papel teriam ficado com "oscilações não naturais".

Os irmãos chegaram a tentar a interdição do Cid Moreira na justiça. Agora, eles contrataram um perito grafotécnico e o laudo foi anexado ao processo em que eles tentam anular o testamento, nessa semana.

O perito pede que a justiça determine a produção de prova pericial, grafotécnica e médica para a apuração da real capacidade física e mental de quem assinou o documento, e que compare com outras assinaturas de Cid Moreira. O profissional recomendou a suspensão do testamento até a conclusão das perícias.

A viúva de Cid Moreira ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.

