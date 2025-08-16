São José empata com a Briosa e fica em 2º no geral

O São José ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa Santista na tarde deste sábado (16), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela última rodada do grupo 4 da Copa Paulista.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, vai a 20 pontos, fica em primeiro lugar no grupo, o qual já estava garantido, mas fica em segundo lugar no geral. E, como tem melhor campanha que o rival de Sorocaba, fará o primeiro jogo fora de casa e o segundo no Martins Pereira.
Na próxima fase, enfrentará o São Bento, que teve a 15ª melhor campanha nesta fase. E a Briosa fica em segundo na chave, com 15 pontos.
Neste sábado, o São José atuou sem a presença de torcedores no Martins Pereira por conta de uma punição sofrida. Há duas semanas, um grupo de torcedores atacou o ônibus da delegação do Santo André, após a partida.
O jogo
Em campo, a primeira grande chance foi da Briosa, quando Kevin Mercado avançou pela direita, clareou e chutou, mas Gabriel Affonso fez grande defesa, no canto esquerdo.
E o jogador estava inspirado: aos 9min, ele de novo chegou pela direita, puxou para o meio e mandou por cima, com perigo.
Aliás, a Águia do Vale encontrava muitas dificuldades e não conseguia sair para o ataque. E a Briosa estava mais à vontade.
A primeira chegada do São José veio só aos 20min, quando Rone clareou e bateu forte, de fora da área. O goleiro pegou, soltou e a zaga afastou.
Em seguida, aos 20min, Vinícius Tanque recebeu cruzamento da esquerda e, na altura da marca do pênalti, mandou por cima. E o chute passou raspando ao travessão.
Depois, aos 29min, foi a vez de Flavio Henrique perder boa chance. Ele avançou com velocidade pelo meio e bateu rasteiro, à direita do goleiro Léo.
Entretanto, o gol saiu de bola parada, aos 33min. Após escanteio da direita, o zagueiro Gustavo Brandão desviou de cabeça, no canto direito e deslocou o goleiro: 1 a 0.
Nos acréscimos, a Briosa foi para cima e Carlos Alberto sofreu pênalti, na entrada da área. Então, ele mesmo cobrou e mandou no canto direito, rasteiro: 1 a 1.
Segundo tempo
Logo aos 5min, veio a primeira grande chance da Águia. Bruno Camilo cobrou falta, mandou no ângulo direito, mas Léo foi buscar e fez defesa espetacular.
O jogo ficou mais aberto e o São José tinha mais posse de bola. Entretanto, não conseguia mais levar tanto perigo. E, aos 25min, a Briosa quase marcou com o zagueiro Bispo, que recebeu cruzamento da esquerda, cabeceou e Gabriel Affonso espalmou para escanteio.
Uma boa chance da Águia veio aos 36min, com Fernando Junior, quando recebeu na esquerda, girou na entrada da área e bateu rasteiro, de pé esquerdo, passando à esquerda do gol.
Aos 46min, Gustavo Brandão perdeu grande chance: veio o levantamento da esquerda e ele, livre na área, cabeceou à direita, bem perto do gol.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Luis Gustavo (Caíque), Paulo César, Gustavo Brandão e Fernando Junior; Danilo Fidélis, Bruno Camilo (João Igor), Flávio Henrique (Luciano Oliveira) e Cristiano (Bruno Menezes); Rone e Vinícius Tanque (Marlon Martins). Técnico: Marcelo Marelli
Portuguesa Santista
Léo; Isaque, Diogo Rangel, Bispo e Pedro Mota; Davi Soares (Guilherme), Kevin Mercado, Nicolas e Carlos Alberto; Eliandro e Caio Cezar (Giba). Técnico: Alex Alves
Gols: Gustavo Brandão, aos 33min, Carlos Alberto aos 49min do 1º tempo. Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 16 de agosto de 2025. Cartões amarelos: Davi Soares, Patrick, Nicolas, Pedro Mota, Alex Alves (P); Cristiano, Caique (S).