17 de agosto de 2025
MARTINS PEREIRA

São José empata com a Briosa e fica em 2º no geral

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Carlos Henrique/SJEC
Lance do jogo entre São José x Portuguesa Santista
Lance do jogo entre São José x Portuguesa Santista

O São José ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa Santista na tarde deste sábado (16), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela última rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, vai a 20 pontos, fica em primeiro lugar no grupo, o qual já estava garantido, mas fica em segundo lugar no geral. E, como tem melhor campanha que o rival de Sorocaba, fará o primeiro jogo fora de casa e o segundo no Martins Pereira.

Na próxima fase, enfrentará o São Bento, que teve a 15ª melhor campanha nesta fase. E a Briosa  fica em segundo na chave, com 15 pontos.

Neste sábado, o São José atuou sem a presença de torcedores no Martins Pereira por conta de uma punição sofrida. Há duas semanas, um grupo de torcedores atacou o ônibus da delegação do Santo André, após a partida.

O jogo

Em campo, a primeira grande chance foi da Briosa, quando Kevin Mercado avançou pela direita, clareou e chutou, mas Gabriel Affonso fez grande defesa, no canto esquerdo.

E o jogador estava inspirado: aos 9min, ele de novo chegou pela direita, puxou para o meio e mandou por cima, com perigo.

Aliás, a Águia do Vale encontrava muitas dificuldades e não conseguia sair para o ataque. E a Briosa estava mais à vontade.

A primeira chegada do São José veio só aos 20min, quando Rone clareou e bateu forte, de fora da área. O goleiro pegou, soltou e a zaga afastou.

Em seguida, aos 20min, Vinícius Tanque recebeu cruzamento da esquerda e, na altura da marca do pênalti, mandou por cima. E o chute passou raspando ao travessão.

Depois, aos 29min, foi a vez de Flavio Henrique perder boa chance. Ele avançou com velocidade pelo meio e bateu rasteiro, à direita do goleiro Léo.

Entretanto, o gol saiu de bola parada, aos 33min. Após escanteio da direita, o zagueiro Gustavo Brandão desviou de cabeça, no canto direito e deslocou o goleiro: 1 a 0.

Nos acréscimos, a Briosa foi para cima e Carlos Alberto sofreu pênalti, na entrada da área. Então, ele mesmo cobrou e mandou no canto direito, rasteiro: 1 a 1.

Segundo tempo

Logo aos 5min, veio a primeira grande chance da Águia. Bruno Camilo cobrou falta, mandou no ângulo direito, mas Léo foi buscar e fez defesa espetacular.

O jogo ficou mais aberto e o São José tinha mais posse de bola. Entretanto, não conseguia mais levar tanto perigo. E, aos 25min, a Briosa quase marcou com o zagueiro Bispo, que recebeu cruzamento da esquerda, cabeceou e Gabriel Affonso espalmou para escanteio.

Uma boa chance da Águia veio aos 36min, com Fernando Junior, quando recebeu na esquerda, girou na entrada da área e bateu rasteiro, de pé esquerdo, passando à esquerda do gol.

Aos 46min, Gustavo Brandão perdeu grande chance: veio o levantamento da esquerda e ele, livre na área, cabeceou à direita, bem perto do gol.

Ficha técnica

São José

Gabriel Affonso; Luis Gustavo (Caíque), Paulo César, Gustavo Brandão e Fernando Junior; Danilo Fidélis, Bruno Camilo (João Igor), Flávio Henrique (Luciano Oliveira) e Cristiano (Bruno Menezes); Rone e Vinícius Tanque (Marlon Martins). Técnico: Marcelo Marelli

Portuguesa Santista

Léo; Isaque, Diogo Rangel, Bispo e Pedro Mota; Davi Soares (Guilherme), Kevin Mercado, Nicolas e Carlos Alberto; Eliandro e Caio Cezar (Giba). Técnico: Alex Alves

Gols: Gustavo Brandão, aos 33min, Carlos Alberto aos 49min do 1º tempo. Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 16 de agosto de 2025. Cartões amarelos: Davi Soares, Patrick, Nicolas, Pedro Mota, Alex Alves (P); Cristiano, Caique (S).

