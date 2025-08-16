Agora? Taubaté atropela o São Caetano, mas já estava eliminado

O Taubaté se despediu da temporada 2025 na tarde deste sábado (16), quando fez 3 a 0 sobre o São Caetano, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, na última rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Já eliminado de forma antecipada, o Burro da Central, sob comando do técnico Rogério Henrique, termina o torneio em penúltimo na chave, com 10 pontos e apenas duas vitórias. Curiosamente, os dois triunfos foram sobre o mesmo rival. E foi o primeiro triunfo em casa na temporada.