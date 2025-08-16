Agora? Taubaté atropela o São Caetano, mas já estava eliminado

O Taubaté se despediu da temporada 2025 na tarde deste sábado (16), quando fez 3 a 0 sobre o São Caetano, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, na última rodada do grupo 4 da Copa Paulista.
Já eliminado de forma antecipada, o Burro da Central, sob comando do técnico Rogério Henrique, termina o torneio em penúltimo na chave, com 10 pontos e apenas duas vitórias. Curiosamente, os dois triunfos foram sobre o mesmo rival. E foi o primeiro triunfo em casa na temporada.
Enquanto isso, o Azulão, que já estava garantido, fica em quarto lugar, com 13 pontos, e ainda aguardava o final dos outros jogos para confirmar o adversário do mata-mata.
Agora, o Burro da Central só volta a jogar em janeiro, quando começa a Série A-2 do Campeonato Paulista.
O jogo
No primeiro tempo, o Taubaté começou mais ofensivo e, mesmo sem chances de avançar, pressionou nos primeiros minutos. E a primeira boa chance veio aos 13min, quando Guilherme cobrou falta da esquerda e o goleiro pegou, em cobrança da entrada da área.
Porém, o gol só saiu aos 32min. Sem a pressão dos jogos anteriores, o Burro da Central ficou mais à vontade e gol saiu. No lance, o lateral-esquerdo Vitor Gottems arriscou de longe e o goleiro aceitou: 1 a 0.
Em seguida, aos 36min, o atacante Victor Lima foi derrubado na área, perto da linha de fundo, e o árbitro marcou pênalti. Porém, Rafa Marcos foi para a cobrança, bateu mal e o goleiro Vinícius Rafael fez a defesa.
Entretanto, isso não abalou o Burrão, que marcou no ataque seguinte. Assim, aos 39min, veio cruzamento da direita e o atacante Victor Lima desviou de cabeça, no canto direito: 2 a 0.
Antes do intervalo, o São Caetano quase descontou após lambança da zaga taubateana. Mas o goleiro Felipe fez grande defesa.
No segundo tempo, o Azulão voltou mais ofensivo, enquanto o Burrão tentava explorar os contra-ataques, como já era esperado. Além disso, os jogadores tentavam segurar ao máximo o jogo, para evitar a pressão do adversário.
Aos 28min, Wesley Alex recebeu cruzamento da direita e desviou de cabeça, por cima do gol. Foi a melhor chance do time visitante no segundo tempo até então.
Contudo, aos 42min, em uma das poucas chances na segunda etapa, o Taubaté marcou o terceiro com Pedrinho, que aproveitou falha da zaga do São Caetano e mandou no canto direito: 2 a 0.
Ficha técnica
Taubaté
Felipe, Levi, Biel (Ruan Robert), Lucas Anselmo e Vitor Gottems; Chico, Matheus Claudino, Guilherme (Daniel Tank) e Rafa Marcos (Eric); Maycon (Pedrinho) e Victor Lima (Brandão). Técnico: Rogério Henrique
São Caetano
Vinícius Rafael; Di Bonito, Daniel Santos e Henrico; Rafael Baiano (Robert Taylor), Rômulo (Wesley Alex), Lucas (Vitão), Emanuel Keve (Kauê Samuel), e Jobson Tabua; Fábio Azevedo e Phelipe Salione. Técnico: Reginaldo Lima.
Gols: Vitor Gottems, aos 32min do 1º tempo; Pedrinho, aos 42min do 2º tempo. Árbitro: Caio Carvalho Pereira. Local: estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Data: sábado, 16 de agosto de 2025. Cartões amarelos: Levi, Victor Lima, Brandão (T); Jobson Tabua (S)