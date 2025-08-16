'Te amaremos até a eternidade', diz pastor e pai da jovem Sarah

Amor eterno.

A morte de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, revoltou e comoveu a família da jovem, que morava em Jundiaí. Ela foi brutalmente assassinada após ter sido estuprada por cinco homens em uma adega de Ubatuba.

