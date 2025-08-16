Homem é detido, confessa que tentou matar a ex e é solto em SJC

Um homem confessou ter atacado a mulher com uma tesoura, em São José dos Campos, após ser detido pela Polícia Militar durante patrulhamento pela avenida São José, no centro da cidade, na noite de sexta-feira (15). Ele foi levado para a delegacia e acabou sendo liberado, por não existir o estado de flagrante.

Segundo a PM, o homem estava em atitude suspeita. Ele portava uma tesoura na cintura e estava próximo a uma bicicleta preta. Durante a abordagem, o homem confessou ser o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida na cidade, em data anterior.