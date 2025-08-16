Homem é detido, confessa que tentou matar a ex e é solto em SJC

Um homem confessou ter atacado a mulher com uma tesoura, em São José dos Campos, após ser detido pela Polícia Militar durante patrulhamento pela avenida São José, no centro da cidade, na noite de sexta-feira (15). Ele foi levado para a delegacia e acabou sendo liberado, por não existir o estado de flagrante.
Segundo a PM, o homem estava em atitude suspeita. Ele portava uma tesoura na cintura e estava próximo a uma bicicleta preta. Durante a abordagem, o homem confessou ser o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida na cidade, em data anterior.
Ele relatou que, por motivos passionais, havia desferido uma tesourada no pescoço da esposa e fugido em uma bicicleta preta na região do bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi elaborado boletim de ocorrência de averiguação e apreensão de objeto. Ele foi liberado em razão de não ter sido preso em flagrante. A polícia deve pedir a prisão preventiva do suspeito.
O crime.
Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, foi atacada a golpes de tesoura pelo ex-marido, Almir Lourenço da Silva, na última quarta-feira (13), em São José dos Campos.
A tentativa de feminicídio aconteceu no Bosque dos Eucaliptos, enquanto Andressa caminhava na rua Ipatinga, após levar o filho para a creche. Almir, seu ex-marido, a acompanhava de bicicleta. Ele a atacou com uma tesoura e desferiu três golpes, ferindo Andressa gravemente.
"Ele tentou matar ela, chegou bem perto da veia do pescoço. Então ela está bem graças a Deus, graças a um cirurgião que estava no local e ajudou, estancando o sangue, que era muito. Porém são sequelas que ficaram paro resto da vida", contou a irmã da vítima.
Mãe de quatro filhos, cozinheira e pessoa muito querida na zona sul, Andressa segue internada no Hospital Municipal de São José. De acordo com a família, o quadro é "estável" e a previsão é que ela tenha alta médica em quatro dias.
Relacionamento.
Segundo o relato da família, Andressa e Almir mantinham um relacionamento há cerca de 20 anos, marcado por idas e vindas, sempre com ameaças. “Ele já tinha ameaçado toda a nossa família. Dias antes do ataque, chegou a jogar facas no chão para nos intimidar”, contou a irmã.
Recentemente, Andressa decidiu romper de vez com Almir, que, de acordo com a família, seria usuário de drogas. Bloqueou a entrada do ex no prédio e iniciou o processo para obter medida protetiva — decisão que, segundo a família, enfureceu o agressor. Na quarta-feira, ele a aguardou na frente da creche onde ela deixaria o filho. Durante a conversa, ao ouvir que ela não queria reatar, partiu para o ataque.
A tesoura usada no crime, ainda com manchas de sangue, foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 7º DP (Distrito Policial). Após o crime, o agressor fugiu de bicicleta.
Amigos e familiares se mobilizam nas redes sociais pedindo orações e justiça. O crime gerou comoção na comunidade e reforça a urgência de ações efetivas contra a violência doméstica em São José e no país.