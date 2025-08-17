Amigos se solidarizam com família de Sarah, assassinada na região

Amigos criaram uma corrente de solidariedade para confortar os pais da jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, brutalmente assassinada após ter sido estuprada por cinco homens em uma adega de Ubatuba.

Os pais da jovem são servidores da Rede Municipal de Educação de Jundiaí, cidade natural da garota. O pai também é pastor.