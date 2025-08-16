Morte de Sarah gera comoção: ‘Brutal assassinato’, diz prefeito

A morte de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, brutalmente assassinada após ter sido estuprada por cinco homens em uma adega de Ubatuba, causa comoção e revolta em familiares e de Jundiaí, cidade onde a jovem morava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles também lamentaram a morte da garota e se solidarizaram com a família. Os pais de Sarah são servidores da Rede Municipal de Educação de Jundiaí. O pai também é pastor.