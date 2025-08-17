Após morte de Sarah, mãe diz que 'nada vai tirar Jesus de nós'

Não há dor maior.

Após a perda da filha, brutalmente assassinada, os pais de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, amargam uma dor imensurável e a revolta pela libertação do assassino confesso da jovem. Diante de uma dor tão profunda, a família, que vive em Jundiaí, se apega à fé.

Sarah, que era filha de pastor e morava em Jundiaí, foi morta em Ubatuba e a polícia suspeita que ela tenha sido vítima de um estupro coletivo antes de perder a vida.

A mãe da jovem, Tânia Picolotto, usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de fé em meio ao luto: “Deus tem um chamado para a nossa casa e nada nesse mundo vai tirar Jesus de nós. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar”, escreveu a mãe.