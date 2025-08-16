Após vídeo de Felca, denúncia de abuso contra criança cresce 114%

As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização não governamental SaferNet, que atua na promoção e defesa dos direitos humanos na internet, aumentaram 114% desde que o influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, contou como os criadores de conteúdo ganham dinheiro explorando menores de idade em situações sexualizadas.

Ao gravar o vídeo, que teve mais de 38 milhões de visualizações, o influenciador denunciou a monetização de vídeos em que crianças e adolescentes são exploradas sexualmente.