Homem procurado por homicídio é preso na região em operação da PM

Durante operação em bares e adegas em Ilhabela, na noite de sexta-feira (15), equipe da Polícia Militar deteve um homem procurado pela justiça pelo crime de homicídio.

A captura ocorreu no bairro Green Park. Após a abordagem, a equipe verificou pelo sistema criminal que havia um mandado de prisão expedido pelo Fórum de Caraguatatuba.