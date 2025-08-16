Homem procurado por homicídio é preso na região em operação da PM

Durante operação em bares e adegas em Ilhabela, na noite de sexta-feira (15), equipe da Polícia Militar deteve um homem procurado pela justiça pelo crime de homicídio.
A captura ocorreu no bairro Green Park. Após a abordagem, a equipe verificou pelo sistema criminal que havia um mandado de prisão expedido pelo Fórum de Caraguatatuba.
O homem estava dentro do bar no momento da abordagem. Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ilhabela, onde permaneceu à disposição da justiça.