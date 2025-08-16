Adeus, Léo: instrutor de autoescola morre no Vale e comove alunos

Morreu nessa sexta-feira (15) o instrutor de autoescola Leandro Sérgio dos Santos, conhecido como Léo. A causa da morte não foi divulgada.

O velório foi realizado na funerária Santa Clara de Cruzeiro e o enterro no Cemitério Municipal de Itanhandu.