Adeus, Léo: instrutor de autoescola morre no Vale e comove alunos

Morreu nessa sexta-feira (15) o instrutor de autoescola Leandro Sérgio dos Santos, conhecido como Léo. A causa da morte não foi divulgada.
O velório foi realizado na funerária Santa Clara de Cruzeiro e o enterro no Cemitério Municipal de Itanhandu.
Nas redes sociais, a autoescola Triângulo do Valle de Cruzeiro, onde Léo trabalhava, lamentou a morte do instrutor.
“Hoje nos despedimos com profunda tristeza de Léo, um grande instrutor que fez história. Um profissional exemplar, dedicado e apaixonado pelo que fazia, que conquistou o carinho e respeito de todos os alunos e colegas. Sua paciência, alegria e compromisso com a educação no trânsito serão lembrados para sempre”, diz a nota da empresa.
Regiane Reinaldo disse que Léo “realizava seu trabalho com excelência e dedicação”. Yasmin Taveira comentou: “Léo foi meu instrutor de moto, muito educado e atencioso. Que Deus o tenha”.
“Nossos sentimentos a todos da família. Meus 3 filhos foram alunos do Léo, Deus conforta todos da família”, afirmou Mônica Rocha.
João Vicente Lima escreveu: “Realmente uma perda muito grande. Uma excelente pessoa e um ótimo profissional. Descansa em paz meu amigo”.
“Poxa Léo esta notícia me deixou muito triste, tão dedicado, nunca esquecerei de você, de seus conselhos enfim de tudo que você me ensinou”, comentou Lucilea Ferreira Cândido.
“Perdemos um grande professor ele era tão incentivador me ajudou tanto quando tirei minha carteira descanse em paz Leo”, disse Acacia Mariano Garcez.
Vanderli Luis comentou: “Você foi muito guerreiro, primo. Deus o tenha em um bom lugar. Deus conforte coração de todos nós”.