17 de agosto de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Carro tomba com mulher grávida em rodovia da região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB

Uma mulher de 25 anos, grávida de quatro meses, foi socorrida na manhã deste sábado (16) após um acidente de trânsito na rodovia SP-55, altura do km 95, em Caraguatatuba.

O veículo em que ela estava tombou na pista, por volta das 8h, no trecho do bairro Olaria, segundo o Corpo de Bombeiros. Outros ocupantes também estavam no veículo.

No local, a equipe encontrou o carro tombado, mas os ocupantes já haviam saído do veículo antes da chegada das viaturas.

A mulher grávida foi conduzida pela Unidade de Resgate à Maternidade de Caraguatatuba. Apesar de não apresentar ferimentos, a vítima foi levada para avaliação médica, a fim de verificar as condições do bebê.

O local foi deixado em segurança aos cuidados da concessionária do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

