URGENTE: Carro tomba com mulher grávida em rodovia da região

Uma mulher de 25 anos, grávida de quatro meses, foi socorrida na manhã deste sábado (16) após um acidente de trânsito na rodovia SP-55, altura do km 95, em Caraguatatuba.

O veículo em que ela estava tombou na pista, por volta das 8h, no trecho do bairro Olaria, segundo o Corpo de Bombeiros. Outros ocupantes também estavam no veículo.