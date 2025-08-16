URGENTE: Carro tomba com mulher grávida em rodovia da região

Uma mulher de 25 anos, grávida de quatro meses, foi socorrida na manhã deste sábado (16) após um acidente de trânsito na rodovia SP-55, altura do km 95, em Caraguatatuba.
O veículo em que ela estava tombou na pista, por volta das 8h, no trecho do bairro Olaria, segundo o Corpo de Bombeiros. Outros ocupantes também estavam no veículo.
No local, a equipe encontrou o carro tombado, mas os ocupantes já haviam saído do veículo antes da chegada das viaturas.
A mulher grávida foi conduzida pela Unidade de Resgate à Maternidade de Caraguatatuba. Apesar de não apresentar ferimentos, a vítima foi levada para avaliação médica, a fim de verificar as condições do bebê.
O local foi deixado em segurança aos cuidados da concessionária do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).