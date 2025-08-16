Polícia Civil aprende carregamento com meia tonelada de cocaína

A Polícia Civil prendeu três homens por tráfico de drogas em São Vicente, no litoral paulista. O trio transportava 495 quilos de cocaína e pretendia abastecer pontos de venda de drogas na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Praia Grande, na quarta-feira (13), após as equipes receberem denúncia de que três estrangeiros estariam usando um caminhão para transportar as drogas, escondidas no baú do veículo.
Com base nas informações, os investigadores monitoraram as principais vias da região até localizar o veículo com as características repassadas. Os policiais acompanharam os suspeitos e, em seguida, realizaram a abordagem do motorista e dos outros dois envolvidos.
No veículo, foram encontrados 495 tijolos de cocaína, além de quatro celulares, que foram apreendidos e encaminhados à perícia. O trio foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação criminosa e localização e apreensão de veículo na DIG de Praia Grande.