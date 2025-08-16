Polícia Civil aprende carregamento com meia tonelada de cocaína

A Polícia Civil prendeu três homens por tráfico de drogas em São Vicente, no litoral paulista. O trio transportava 495 quilos de cocaína e pretendia abastecer pontos de venda de drogas na região.

A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Praia Grande, na quarta-feira (13), após as equipes receberem denúncia de que três estrangeiros estariam usando um caminhão para transportar as drogas, escondidas no baú do veículo.