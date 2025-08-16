17 de agosto de 2025
COMBATE AO TRÁFICO

Em operação, PM prende homem por tráfico na zonal leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Equipe de Força Tática do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos, na noite de sexta-feira (15), por volta das 23h20.

A prisão ocorreu durante operação na rua Messias Palmeira, para combater o tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita saindo da mata.

Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado. Em sua posse, foram encontradas 19 cápsulas de droga sintética conhecida como "space", três porções de maconha em bastão, seis potes contendo maconha e R$ 178,00 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

