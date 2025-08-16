Furto de 160 kg de fios de cobre termina com 6 homens presos

O furto de 160 quilos de fios de cobre de uma empresa de Pindamonhangaba, na madrugada de sexta-feira (15), terminou com a prisão de seis homens e a apreensão de um adolescente. O crime ocorreu na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, por volta das 3h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de vigilância da empresa percebeu o furto e acionou a polícia. Pela manhã, equipes fizeram buscas e encontraram um suspeito dentro de um carro estacionado próximo a um ferro-velho.