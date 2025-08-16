17 de agosto de 2025
PINDAMONHANGABA

Furto de 160 kg de fios de cobre termina com 6 homens presos

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Polícia Civil de Pindamonhangaba vai continuar a investigar o caso
Polícia Civil de Pindamonhangaba vai continuar a investigar o caso

O furto de 160 quilos de fios de cobre de uma empresa de Pindamonhangaba, na madrugada de sexta-feira (15), terminou com a prisão de seis homens e a apreensão de um adolescente. O crime ocorreu na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, por volta das 3h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de vigilância da empresa percebeu o furto e acionou a polícia. Pela manhã, equipes fizeram buscas e encontraram um suspeito dentro de um carro estacionado próximo a um ferro-velho.

O homem foi abordado e confessou que havia participado do furto. No estabelecimento, os policiais abordaram os outros suspeitos, incluindo um responsável pelo comércio.

Segundo a polícia, os homens confessaram o furto dos fios de cobre e que estavam negociando a venda com o ferro-velho.

Cinco homens presos vão responder por furto e corrupção de menores. O adolescente foi liberado. O responsável pelo ferro-velho será indiciado por receptação. Todo o material furtado foi apreendido e devolvido para a empresa. O carro usado pelo grupo foi apreendido.

