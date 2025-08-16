Após festa, homem é atingido por tiros na zona leste de São José

Um homem que estava em uma festa foi atingido por tiros em tentativa de assassinato em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (15), na rua Charles Diamond, na Vila Industrial, região leste. A vítima contou aos policiais que havia participado de uma festa nas proximidades momentos antes de ser atingida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) acionou equipes da Polícia Militar às 20h57. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem caído ao solo, além de estojos e projéteis de munição no chão — inclusive um dente da vítima.