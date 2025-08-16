Após festa, homem é atingido por tiros na zona leste de São José

Um homem que estava em uma festa foi atingido por tiros em tentativa de assassinato em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (15), na rua Charles Diamond, na Vila Industrial, região leste. A vítima contou aos policiais que havia participado de uma festa nas proximidades momentos antes de ser atingida.
De acordo com o boletim, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) acionou equipes da Polícia Militar às 20h57. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem caído ao solo, além de estojos e projéteis de munição no chão — inclusive um dente da vítima.
A vítima confirmou aos policiais que estivera em uma festa nas imediações e relatou, inicialmente, que seu celular teria sido levado pelos autores. O aparelho, porém, foi localizado poucos metros adiante pelos próprios militares.
O boletim médico preliminar aponta que o homem foi atingido por um projétil no queixo (alojado), sofreu um ferimento que perfurou o pulso e saiu na mão esquerda e teve outro ferimento na coxa direita, também com projétil alojado. Ele foi socorrido consciente ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial e, segundo informações repassadas à PM, não corre risco de morte.
A perícia técnica realizou os trabalhos de campo. Houve apreensão de três estojos e dois projéteis. Além disso, constou no registro a preservação de local pela PM, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais).
O caso ficou a cargo da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, na área do 5º Distrito Policial. O boletim é classificado como homicídio tentado, com autoria desconhecida.