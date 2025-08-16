16 de agosto de 2025
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GOIÁS

Filho é preso suspeito de matar o próprio pai de 64 anos

Por Da redação | Goiás
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suspeito tem medida protetiva expedida contra ele por violência praticada contra a própria mãe
Suspeito tem medida protetiva expedida contra ele por violência praticada contra a própria mãe

A Polícia Civil de Goiás investiga o desaparecimento de Lázaro Tomé da Mota, de 64 anos, ocorrido em junho deste ano, após ele ter sido visto entrando em um ônibus. Inicialmente tratado como simples desaparecimento, o caso passou a ser apurado como possível homicídio devido à ausência de informações sobre o paradeiro da vítima.

Os familiares foram ouvidos durante as investigações, e o comportamento do filho de Lázaro levantou suspeitas. Em interrogatório, ele apresentou contradições, chegando a afirmar que soube do sumiço do pai por meio de um amigo.

Segundo a Polícia Civil, a ex-esposa da vítima e mãe do investigado também prestou depoimento e relatou que o filho teria iniciado as buscas logo após o desaparecimento. No entanto, o homem negou ter procurado pelo pai, o que reforçou as incoerências apontadas pela equipe de investigação.

As diligências revelaram ainda que o suspeito possui histórico de agressões contra familiares. Consta, inclusive, uma medida protetiva expedida contra ele por violência praticada contra a própria mãe. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e o possível envolvimento do investigado.

* Com informações do jornal O Hoje

