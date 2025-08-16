Filho é preso suspeito de matar o próprio pai de 64 anos

A Polícia Civil de Goiás investiga o desaparecimento de Lázaro Tomé da Mota, de 64 anos, ocorrido em junho deste ano, após ele ter sido visto entrando em um ônibus. Inicialmente tratado como simples desaparecimento, o caso passou a ser apurado como possível homicídio devido à ausência de informações sobre o paradeiro da vítima.

Os familiares foram ouvidos durante as investigações, e o comportamento do filho de Lázaro levantou suspeitas. Em interrogatório, ele apresentou contradições, chegando a afirmar que soube do sumiço do pai por meio de um amigo.