Filho é preso suspeito de matar o próprio pai de 64 anos

A Polícia Civil de Goiás investiga o desaparecimento de Lázaro Tomé da Mota, de 64 anos, ocorrido em junho deste ano, após ele ter sido visto entrando em um ônibus. Inicialmente tratado como simples desaparecimento, o caso passou a ser apurado como possível homicídio devido à ausência de informações sobre o paradeiro da vítima.
Os familiares foram ouvidos durante as investigações, e o comportamento do filho de Lázaro levantou suspeitas. Em interrogatório, ele apresentou contradições, chegando a afirmar que soube do sumiço do pai por meio de um amigo.
Segundo a Polícia Civil, a ex-esposa da vítima e mãe do investigado também prestou depoimento e relatou que o filho teria iniciado as buscas logo após o desaparecimento. No entanto, o homem negou ter procurado pelo pai, o que reforçou as incoerências apontadas pela equipe de investigação.
As diligências revelaram ainda que o suspeito possui histórico de agressões contra familiares. Consta, inclusive, uma medida protetiva expedida contra ele por violência praticada contra a própria mãe. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e o possível envolvimento do investigado.
* Com informações do jornal O Hoje