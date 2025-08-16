Quer emprego? Shopping tem feira com 1.500 vagas em São José

O Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, é palco da Feira de Empregabilidade neste final de semana, das 11h às 18h. O evento, realizado em parceria com o INAEE (Instituto Nacional de Apoio à Empregabilidade e Empreendedorismo), é gratuito e tem como objetivo aproximar pessoas em busca de trabalho das empresas que oferecem vagas na região.

A ação reúne empregadores de diferentes setores que, além de disponibilizar oportunidades, poderão cadastrar novas vagas diretamente no estande montado no shopping. No total, são cerca de 1.500 postos de trabalho abertos, oferecidos por cinco empresas com apoio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).