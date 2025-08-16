Membro do Comando Vermelho é morto durante operação da PM

Um homem de 27 anos, apontado como membro do CV (Comando Vermelho), foi morto a tiros durante uma abordagem policial no bairro Rosário, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (15). Ele teria reagido e apontado uma arma para os militares, que revidaram e o balearam.
O serviço de inteligência da Polícia Militar identificou que o suspeito, considerado de alta periculosidade, com passagens por homicídios e mandados de prisão em aberto, estava escondido em Nova Lima. Segundo a PM, o homem teria envolvimento com a guerra entre facções que disputam o controle do tráfico de drogas no bairro Taquaril.
As apurações apontaram que o suspeito era “braço direito” de um dos líderes do CV, atualmente escondido no Rio de Janeiro. Ele recebia ordens do comandante e as executava.
O homem também era responsável por armazenar armamentos e drogas. Ainda conforme os militares, em junho a corporação apreendeu um fuzil e quatro granadas que teriam sido enviadas do Estado fluminense para o suspeito.
Diante das informações, a PM montou uma operação e cercou a residência localizada na rua José Wanderley. Ao notar a presença dos militares, o suspeito tentou fugir e, ao ser encurralado, apontou uma arma em direção aos agentes, que revidaram e o balearam.
Ele foi socorrido para a UPA Dr. José Adelson Pires Moreira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
Na casa onde o suspeito estava, a PM apreendeu uma pistola calibre 9 mm, munições, duas granadas, maconha e materiais usados no tráfico. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi acionado e realizou o transporte dos explosivos até um local seguro, onde foram detonados.
A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e recolheu as armas dos militares envolvidos. O caso será investigado.
* Com informações do jornal O Tempo