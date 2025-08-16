Membro do Comando Vermelho é morto durante operação da PM

Um homem de 27 anos, apontado como membro do CV (Comando Vermelho), foi morto a tiros durante uma abordagem policial no bairro Rosário, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (15). Ele teria reagido e apontado uma arma para os militares, que revidaram e o balearam.

O serviço de inteligência da Polícia Militar identificou que o suspeito, considerado de alta periculosidade, com passagens por homicídios e mandados de prisão em aberto, estava escondido em Nova Lima. Segundo a PM, o homem teria envolvimento com a guerra entre facções que disputam o controle do tráfico de drogas no bairro Taquaril.