Homem é preso por tráfico de drogas em bairro violento do Vale

A Polícia Civil, por meio da equipe da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), prendeu em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, um dos mais violentos da região. A prisão ocorreu na sexta-feira (15).

O suspeito vinha sendo investigado há algum tempo. Durante o trabalho policial, que envolveu vigilâncias e campanas, foi constatada movimentação típica de comércio de entorpecentes no local. Com base nas evidências, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi cumprido pela equipe.