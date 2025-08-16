Homem é preso por tráfico de drogas em bairro violento do Vale

A Polícia Civil, por meio da equipe da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), prendeu em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, um dos mais violentos da região. A prisão ocorreu na sexta-feira (15).
O suspeito vinha sendo investigado há algum tempo. Durante o trabalho policial, que envolveu vigilâncias e campanas, foi constatada movimentação típica de comércio de entorpecentes no local. Com base nas evidências, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi cumprido pela equipe.
Durante a abordagem, o homem admitiu possuir drogas e indicou que elas estavam escondidas em sua residência. No local, foram apreendidos 51 pinos de cocaína e 26 papelotes da mesma droga, todos prontos para venda, além de uma porção maior de aproximadamente 25 gramas. Também foram recolhidas diversas embalagens plásticas vazias e R$ 135 em dinheiro.
O suspeito confessou a propriedade dos entorpecentes e afirmou que eram destinados à comercialização. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A operação contou com o emprego de uma viatura e cinco policiais civis.
Em abril deste ano, o bairro Itagaçaba registrou dois homicídios num intervalo de 7 dias. O local é marcado por disputa de grupos pelo tráfico de drogas.