Estudante é espancado por 7 pessoas após beijar rapaz na rua

Um estudante de 23 anos foi espancado por um grupo de sete pessoas após dar um beijo em outro homem na Esplanada Ferroviária, na região central de Campo Grande (MS). O episódio de violência ocorreu no último sábado (9), mas o vídeo que mostra a agressão viralizou agora nas redes sociais.

Estudante estava em um bar com o outro rapaz que ele havia conhecido. Na ocasião, os dois saíram do estabelecimento juntos e, ao se despedirem, deram um beijo em público, momento em que se tornaram alvos do grupo homofóbico.