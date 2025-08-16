Homens são presos furtando cones de sinalização na Tamoios

Quatro homens foram flagrados furtando cones de sinalização da Rodovia dos Tamoios, na Serra Antiga, em Caraguatatuba, na noite de quarta-feira (13). A Polícia Militar Rodoviária abordou o grupo após receber denúncias de que cones estavam sendo recolhidos indevidamente. A ação ocorreu no km 80,6, no bairro Jaraguazinho.

Segundo os policiais, o carro, um VW/Gol branco acoplado a uma carreta reboque, foi monitorado pelas câmeras da concessionária Tamoios, que confirmou que o veículo não fazia parte da frota da empresa. A abordagem ocorreu próximo à base operacional da rodovia. O automóvel estava ocupado por quatro pessoas.