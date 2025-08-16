Homens são presos furtando cones de sinalização na Tamoios

Quatro homens foram flagrados furtando cones de sinalização da Rodovia dos Tamoios, na Serra Antiga, em Caraguatatuba, na noite de quarta-feira (13). A Polícia Militar Rodoviária abordou o grupo após receber denúncias de que cones estavam sendo recolhidos indevidamente. A ação ocorreu no km 80,6, no bairro Jaraguazinho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os policiais, o carro, um VW/Gol branco acoplado a uma carreta reboque, foi monitorado pelas câmeras da concessionária Tamoios, que confirmou que o veículo não fazia parte da frota da empresa. A abordagem ocorreu próximo à base operacional da rodovia. O automóvel estava ocupado por quatro pessoas.
Durante a abordagem, os ocupantes informaram que um dos envolvidos teria recolhido os cones para um serviço de pintura de via pública, prestado por uma empresa terceirizada à Prefeitura de Caraguatatuba. Entretanto, as imagens do videomonitoramento mostraram o mesmo homem subtraindo os 35 cones de sinalização.
Ainda na abordagem, foi apreendida uma porção de maconha com outro envolvido, pesando 12,28 gramas, abaixo do limite legal para enquadramento criminal. Todos os envolvidos e os objetos foram levados à Delegacia de Caraguatatuba. Os cones foram devolvidos à concessionária.
De acordo com a investigação, apenas o homem envolvido diretamente na coleta dos cones teve conduta compatível com furto simples. Os demais ocupantes não participaram da decisão de recolher os cones e não há provas de coautoria. O homem confessou o furto, que ocorreu em flagrante, e teve fiança arbitrada em R$ 1.500, valor que não havia sido pago até o encerramento do auto.