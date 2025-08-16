ITA conquista ouro na liga de futebol robótico 2025 em Salvador

Equipe do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) de São José dos Campos venceu a Copa do Mundo dos Robôs, a RoboCup 2025, realizada entre 15 e 21 de julho em Salvador, na Bahia.
O evento foi realizado no Centro de Convenções de Salvador (BA) e reuniu mais de 2 mil competidores de 40 países.
Formada por 20 alunos do ITA e um professor orientador, a equipe ITAndroids competiu em quatro categorias de alto nível técnico, que colocaram à prova conhecimentos sobre controle, processamento de sinais, inteligência artificial e visão computacional.
A ITAndroids conquistou o ouro na liga de futebol robótico não humanoide da série B, venceu na categoria Small Size League (SSL), que começou suas atividades por volta de 2017, e ainda garantiu a medalha de bronze na categoria Soccer 3D.
“Consideramos que essa conquista comprova a competência do ITA em desenvolver engenharia. Os robôs e o software de inteligência artificial foram totalmente desenvolvidos pela equipe. Destaca-se que é um projeto multidisciplinar, combinando conhecimentos de diversas engenharias, como mecânica, eletrônica e computação”, disse Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Maximo, professor orientador e presidente da equipe.
Em sala de aula, segundo ele, os alunos constroem uma base teórica consistente, aliando conhecimentos de ciências fundamentais às disciplinas profissionalizantes. Essa formação é essencial para a engenharia de qualidade aplicada na construção de robôs.
Projetos robustos e de alto desempenho são resultados direto desse preparo acadêmico, fator decisivo para garantir competitividade dentro de campo nas disputas de futebol entre robôs.