ITA conquista ouro na liga de futebol robótico 2025 em Salvador

Equipe do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) de São José dos Campos venceu a Copa do Mundo dos Robôs, a RoboCup 2025, realizada entre 15 e 21 de julho em Salvador, na Bahia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento foi realizado no Centro de Convenções de Salvador (BA) e reuniu mais de 2 mil competidores de 40 países.