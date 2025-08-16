16 de agosto de 2025
ROBÔS

ITA conquista ouro na liga de futebol robótico 2025 em Salvador

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ITA
Equipe ITAndroids competiu em quatro categorias de alto nível
Equipe ITAndroids competiu em quatro categorias de alto nível

Equipe do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) de São José dos Campos venceu a Copa do Mundo dos Robôs, a RoboCup 2025, realizada entre 15 e 21 de julho em Salvador, na Bahia.

O evento foi realizado no Centro de Convenções de Salvador (BA) e reuniu mais de 2 mil competidores de 40 países.

Formada por 20 alunos do ITA e um professor orientador, a equipe ITAndroids competiu em quatro categorias de alto nível técnico, que colocaram à prova conhecimentos sobre controle, processamento de sinais, inteligência artificial e visão computacional.

A ITAndroids conquistou o ouro na liga de futebol robótico não humanoide da série B, venceu na categoria Small Size League (SSL), que começou suas atividades por volta de 2017, e ainda garantiu a medalha de bronze na categoria Soccer 3D.

“Consideramos que essa conquista comprova a competência do ITA em desenvolver engenharia. Os robôs e o software de inteligência artificial foram totalmente desenvolvidos pela equipe. Destaca-se que é um projeto multidisciplinar, combinando conhecimentos de diversas engenharias, como mecânica, eletrônica e computação”, disse Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Maximo, professor orientador e presidente da equipe.

Em sala de aula, segundo ele, os alunos constroem uma base teórica consistente, aliando conhecimentos de ciências fundamentais às disciplinas profissionalizantes. Essa formação é essencial para a engenharia de qualidade aplicada na construção de robôs.

Projetos robustos e de alto desempenho são resultados direto desse preparo acadêmico, fator decisivo para garantir competitividade dentro de campo nas disputas de futebol entre robôs.

