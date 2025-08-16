'Ela curtia a vida', diz pastor pai de Sarah, morta na região

Nas redes sociais, na última quinta-feira (14), o pastor Leonardo Pereira dos Santos, pai da jovem, revoltado com a falta de empatia nos comentários sobre o caso na internet, desabafou, indicando que já temia o pior e criticando a falta de empatia das pessoas.

A família de Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que havia desaparecido na noite do último dia (9), orava para que ela voltasse com vida. Moradora de Jundiaí, a jovem havia ido a Ubatuba, para visitar um amigo que conheceu via internet, e tinha desaparecido.

"Como temos visto muitos comentários maldosos, venho por essa postagem dizer que é sério a situação ok, quem tiver alguma informação ajude. Detalhe: a minha filha possivelmente pode estar morta e muitos nem empatia tem com um ser humano", criticou. "Minha filha curtia a vida (...), usava drogas (...), gostava de baile funk (...), mas me diga aí hojej essa juventude, quem não faz isso, julgar é fácil, mas a realidade de pai e mãe não é", disse.

Nesta sexta-feira (15), um dia depois da postagem, a tragédia se confirmou: o corpo de Sarah foi encontrado pela polícia, em Ubatuba. A jovem foi assassinada e há suspeita de que tenha sofrido um estupro coletivo. Um homem, que confessou o crime e levou os policiais até o corpo, foi liberado pela Justiça. "Absurdo", revoltou-se o pai.

O crime.