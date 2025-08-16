'Absurdo', diz pai de Sarah após 'matador' ser solto na região

O pai de Sarah, que é pastor em Jundiaí, postou a sua indignação nas redes sociais e pediu ajuda dos amigos para compartilharem a sua revolta. Nesta sexta-feira (15), a Justiça determinou que Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou o crime, fosse colocado em liberdade.

Foi assim, com indignação e revolta, que o pai de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, morta brutalmente em Ubatuba, reagiu à decisão da Justiça de liberar da prisão o homem que confessou ter matado a jovem e indicou a polícia até o local em que havia escondido o corpo. O caso chocou a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão provocou revolta de entidades de combate à violência contra mulher. A soltura ocorreu no mesmo dia da prisão, apesar do parecer favorável do Ministério Público pela manutenção da custódia.

"Que mundo é esse? O cara confessou o crime e saiu pela porta da frente, não dá para acreditar em uma coisa dessa não", disse Sandra Muniz. "Liberado pela justiça do homem, mas da justiça de Deus ele não escapa", comentou Fernando Dallaqua. "Não dá para acreditar nisso! Onde está a justiça desse país, meu Deus?", disse Aline Sotano Lança.

O crime.