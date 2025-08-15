16 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENÇÃO

URGENTE: Adolescente fica ferido após acidente no Petybom, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Um adolescente de 13 anos foi atropelado por uma van e ficou ferido em São José dos Campos, na noite desta sexta-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Estrada Petybom, área rural da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. 

"Pelo local, uma vítima masculina, de 13 anos, desorientada, com um corte na cabeça e possivelmente fratura no braço esquerdo e perna direita, que de acordo com relatos não conseguiu frear a bicicleta e veio a colidir em uma van, sendo socorrido pela Usa do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", informou o Corpo de Bombeiros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários