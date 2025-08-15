URGENTE: Adolescente fica ferido após acidente no Petybom, em SJC

Um adolescente de 13 anos foi atropelado por uma van e ficou ferido em São José dos Campos, na noite desta sexta-feira (15).
O caso aconteceu na Estrada Petybom, área rural da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.
"Pelo local, uma vítima masculina, de 13 anos, desorientada, com um corte na cabeça e possivelmente fratura no braço esquerdo e perna direita, que de acordo com relatos não conseguiu frear a bicicleta e veio a colidir em uma van, sendo socorrido pela Usa do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", informou o Corpo de Bombeiros.