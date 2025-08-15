AGORA: Acidente em Taubaté deixa dois idosos feridos; VEJA

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma moto em Quiririm, em Taubaté, na noite desta sexta-feira (15).

O acidente aconteceu em uma rua no centro de Quiririm e as vítimas, que foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), têm 65 e 60 anos. As informações são do Corpo de Bombeiros.