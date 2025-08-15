16 de agosto de 2025
QUIRIRIM

AGORA: Acidente em Taubaté deixa dois idosos feridos; VEJA

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma moto em Quiririm, em Taubaté, na noite desta sexta-feira (15).

O acidente aconteceu em uma rua no centro de Quiririm e as vítimas, que foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), têm 65 e 60 anos. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Um idoso de 65 anos, que passava a pé pelo local, parou para ajudar um dos feridos no acidente e acabou sendo atropelado, sofrendo "fratura em membro superior direito" e sendo levado pelos bombeiros para o Hospital Regional.

"A outra vítima, condutor da motocicleta, masculino de 60 anos, consciente e orientado, com escoriações em membros inferiores, foi socorrido pelo Samu", informou o Corpo de Bombeiros.

