16 de agosto de 2025
BASQUETE FEMININO

Taubaté disputa Paulista Feminino de basquete e estreia em casa

Por Da Redação | CTI
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jogadoras do Taubaté durante treino
Jogadoras do Taubaté durante treino

Taubaté terá, a partir deste sábado (16), um time adulto de basquete feminino, que fará sua estreia às 17h contra o Unimed, pelo Campeonato Paulista Adulto da Divisão Especial. O jogo será realizado no ginásio do Complexo Esportivo da CTI, com entrada gratuita para o público.

O elenco da equipe conta com 14 jogadoras, sendo quatro formadas nas categorias de base do município. Essas atletas terão agora a oportunidade de disputar competições na categoria adulta, reforçando o time e representando o resultado de anos de incentivo ao basquete feminino na cidade.

O Basquete Feminino de Taubaté é filiado à Federação Paulista e é desenvolvido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura. O ginásio da CTI está sendo cedido para treinos e partidas da equipe principal, que conta com profissionais do município em sua comissão técnica.

A parceria entre a Prefeitura, a Federação Paulista e a iniciativa privada permitirá investimentos em melhorias na infraestrutura do local de treino, beneficiando também a comunidade esportiva de Taubaté.

