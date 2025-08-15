Taubaté disputa Paulista Feminino de basquete e estreia em casa

Taubaté terá, a partir deste sábado (16), um time adulto de basquete feminino, que fará sua estreia às 17h contra o Unimed, pelo Campeonato Paulista Adulto da Divisão Especial. O jogo será realizado no ginásio do Complexo Esportivo da CTI, com entrada gratuita para o público.

O elenco da equipe conta com 14 jogadoras, sendo quatro formadas nas categorias de base do município. Essas atletas terão agora a oportunidade de disputar competições na categoria adulta, reforçando o time e representando o resultado de anos de incentivo ao basquete feminino na cidade.