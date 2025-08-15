16 de agosto de 2025
BASQUETE

Após 3º lugar na LBF, S. José Basket estreia no Paulista Feminino

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Após 3º lugar na LBF, S. José Basket estreia no Paulista Feminino
O São José Basketball estreia no Campeonato Paulista de 2025 neste sábado (16), às 17h, enfrentando o Pró-Esporte Sorocaba fora de casa, no ginásio Gualberto Moreira. O time chega à competição após conquistar o histórico terceiro lugar na última edição da LBF.

Para a temporada estadual, a equipe joseense promoveu uma reformulação no elenco, com o objetivo de integrar mais jovens atletas das categorias de base, consideradas referência nacional.

A comissão técnica segue sob o comando de Leandro Leal, e algumas jogadoras experientes permanecem no grupo, como a ala Mayara Leoncio, a armadora Ana Júlia e a ala/armadora Gih Sousa. A ala/pivô Ju Souza segue afastada devido a lesão sofrida em abril, com retorno previsto apenas para o próximo ano.

Entre as novidades, o Pontz São José anunciou o retorno das alas Nany Carvalho e Marília Awe, que já integraram o elenco em 2024, além da contratação da ala Ray Sant’Anna, ex-Blumenau.

“O foco é trabalhar bem com a base. Temos um grupo já formado, com meninas prontas para jogar, e queremos integrar rapidamente as novas atletas. É um time diferente do que disputou a LBF, mas vamos ajustando aos poucos para deixá-lo competitivo e buscar a classificação”, afirmou o técnico Leandro Leal.

A capitã Mayara Leoncio destacou a importância do espírito de luta da equipe e do papel da base. “Independentemente do plantel, nossa entrega dentro de quadra precisa ser a mesma. Vamos apostar nas jovens, mas sem abrir mão da garra. É uma característica minha e do professor Leandro, e vou tentar impulsionar as meninas ao máximo”, disse.

Formato e regulamento do Campeonato Paulista 2025
A edição deste ano contará com nove equipes: AD Santo André, Smel Catanduva, Ourinhos, Pró-Esporte Sorocaba, Pontz São José Basketball, Sesi Araraquara, Corinthians, Unimed Campinas e o estreante Taubaté.

A primeira fase terá turno único, com todos os clubes se enfrentando uma vez. Após essa etapa, as equipes serão divididas em dois grupos para a fase de realinhamento: os quatro primeiros formarão o grupo A, enquanto os demais integrarão o grupo B. As equipes jogam novamente dentro de seus grupos, com mandos invertidos, para definir as posições.

Os quatro primeiros do grupo A avançam aos playoffs, disputados em melhor de três jogos nas quartas de final e semifinais. A decisão do título será em melhor de cinco partidas.

