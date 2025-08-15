Após 3º lugar na LBF, S. José Basket estreia no Paulista Feminino

O São José Basketball estreia no Campeonato Paulista de 2025 neste sábado (16), às 17h, enfrentando o Pró-Esporte Sorocaba fora de casa, no ginásio Gualberto Moreira. O time chega à competição após conquistar o histórico terceiro lugar na última edição da LBF.

Para a temporada estadual, a equipe joseense promoveu uma reformulação no elenco, com o objetivo de integrar mais jovens atletas das categorias de base, consideradas referência nacional.