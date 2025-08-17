Motoristas de App saem no braço em disputa por passageiro

Dois motoristas de aplicativo se envolveram em uma briga na madrugada desta sexta-feira (15), resultando em agressões mútuas e danos aos veículos. A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão.

O episódio ocorreu na L4 Norte, em frente a uma festa. De acordo com relatos, a discussão começou quando um dos motoristas tentou interferir na ordem de atendimento dos carros que aguardavam passageiros do evento.