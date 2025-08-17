17 de agosto de 2025
Motoristas de App saem no braço em disputa por passageiro

Por Da Redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Dois motoristas de aplicativo se envolveram em uma briga na madrugada desta sexta-feira (15), resultando em agressões mútuas e danos aos veículos. A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão.

O episódio ocorreu na L4 Norte, em frente a uma festa. De acordo com relatos, a discussão começou quando um dos motoristas tentou interferir na ordem de atendimento dos carros que aguardavam passageiros do evento.

Após o confronto, ambos realizaram o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Os dois motoristas foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e providências cabíveis.

