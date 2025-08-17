18 de agosto de 2025
INTOLERÂNCIA

Oração termina em pancadaria no meio da missa

Por Da Redação | Gama (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma confusão durante uma celebração religiosa terminou com um homem de 57 anos hospitalizado após sofrer graves lesões no joelho. A briga teria começado depois de um pedido de oração feito por ele.

O episódio aconteceu no dia 19 de julho, dentro da Paróquia São Sebastião, no Gama, mas só veio a público nesta quinta-feira (14). A vítima foi identificada como Edivan Rodrigues Santos.

De acordo com a defesa, Edivan passou por uma cirurgia no joelho direito na última terça-feira (12), após romper todos os ligamentos durante a agressão.

Em depoimento à Polícia Civil, ele relatou que participava da missa quando levantou a mão e sugeriu: “Pessoal, vamos orar também pela Palestina, pois eles estão comendo ração”. A fala teria provocado a reação que culminou na briga.

