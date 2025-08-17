Mulher de 31 anos é achada morta em escola abandonada

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (14), com marcas de disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado dentro de um prédio abandonado.

O caso aconteceu em Sinop, a 480 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia no bairro Camping Clube.