17 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Mulher de 31 anos é achada morta em escola abandonada

Por Da Redação | Sinop (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
Mulher de 31 anos é achada morta em escola abandonada
Mulher de 31 anos é achada morta em escola abandonada

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (14), com marcas de disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado dentro de um prédio abandonado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Sinop, a 480 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia no bairro Camping Clube.

A vítima, identificada como Manoela Rodrigues França, já estava sem vida quando os agentes chegaram ao local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no imóvel para realizar os procedimentos necessários.

Segundo a análise inicial, Manoela foi atingida por pelo menos três tiros na região do rosto.

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando as circunstâncias e a autoria do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários