Mulher de 31 anos é achada morta em escola abandonada

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (14), com marcas de disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado dentro de um prédio abandonado.
O caso aconteceu em Sinop, a 480 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 17h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia no bairro Camping Clube.
A vítima, identificada como Manoela Rodrigues França, já estava sem vida quando os agentes chegaram ao local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no imóvel para realizar os procedimentos necessários.
Segundo a análise inicial, Manoela foi atingida por pelo menos três tiros na região do rosto.
A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando as circunstâncias e a autoria do crime.