16 de agosto de 2025
MAUS TRATOS

Polícia resgata 25 animais em situação de abandono em residência

Por Da Redação | Sorriso (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia resgata 25 animais em situação de abandono em residência
Polícia resgata 25 animais em situação de abandono em residência

Vinte e cinco animais foram resgatados em situação de maus-tratos na tarde desta quinta-feira (14). Eles estavam sem acesso a água e comida, além de viverem em condições insalubres, o que levou as autoridades a agir.

A ocorrência foi registrada em Sorriso, no Mato Grosso, após denúncia recebida pelo Núcleo Integrado de Fiscalização. Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado em uma residência no bairro Mário Raiter.

Segundo vizinhos, o dono da casa, um caminhoneiro, não era visto há seis dias. Do local vinham fortes latidos, o que levantou suspeitas. Ao acessar o imóvel, os agentes encontraram 20 cães e cinco gatos em situação de abandono, além de um cachorro já sem vida.

Os animais resgatados foram encaminhados ao canil municipal de Sorriso, onde receberão cuidados. O proprietário, um homem de 59 anos, foi identificado, e o caso foi enviado à Delegacia do município para investigação da Polícia Judiciária Civil.

Com informações do CenárioMT

