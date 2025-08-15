Polícia resgata 25 animais em situação de abandono em residência

Vinte e cinco animais foram resgatados em situação de maus-tratos na tarde desta quinta-feira (14). Eles estavam sem acesso a água e comida, além de viverem em condições insalubres, o que levou as autoridades a agir.

A ocorrência foi registrada em Sorriso, no Mato Grosso, após denúncia recebida pelo Núcleo Integrado de Fiscalização. Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado em uma residência no bairro Mário Raiter.