Polícia resgata 25 animais em situação de abandono em residência

Vinte e cinco animais foram resgatados em situação de maus-tratos na tarde desta quinta-feira (14). Eles estavam sem acesso a água e comida, além de viverem em condições insalubres, o que levou as autoridades a agir.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada em Sorriso, no Mato Grosso, após denúncia recebida pelo Núcleo Integrado de Fiscalização. Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado em uma residência no bairro Mário Raiter.
Segundo vizinhos, o dono da casa, um caminhoneiro, não era visto há seis dias. Do local vinham fortes latidos, o que levantou suspeitas. Ao acessar o imóvel, os agentes encontraram 20 cães e cinco gatos em situação de abandono, além de um cachorro já sem vida.
Os animais resgatados foram encaminhados ao canil municipal de Sorriso, onde receberão cuidados. O proprietário, um homem de 59 anos, foi identificado, e o caso foi enviado à Delegacia do município para investigação da Polícia Judiciária Civil.
Com informações do CenárioMT