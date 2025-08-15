16 de agosto de 2025
FEMINICÍDIO

Domador de cavalos que matou duas mulheres pega 41 anos de prisão

Por Da Redação | Colatina (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O domador de cavalos Ronaldo dos Santos
O domador de cavalos Ronaldo dos Santos

Um homem acusado de duplo homicídio foi condenado a mais de 41 anos de prisão após julgamento no Tribunal do Júri. O réu respondia pela morte de duas mulheres assassinadas a tiros e facadas em 2013.

O caso ocorreu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O domador de cavalos Ronaldo dos Santos foi considerado culpado pela morte de Simone Pereira Silva, de 32 anos, e de sua amiga Silvanete Rodrigues dos Santos, de 28 anos.

A sentença foi definida na tarde desta sexta-feira (15), após diversas remarcações ao longo do processo, que se arrastou por 11 anos.

Ronaldo recebeu pena de 23 anos e 3 meses pela morte de Simone e 18 anos pela morte de Silvanete, somando 41 anos e 3 meses de reclusão.

