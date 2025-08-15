Domador de cavalos que matou duas mulheres pega 41 anos de prisão

Um homem acusado de duplo homicídio foi condenado a mais de 41 anos de prisão após julgamento no Tribunal do Júri. O réu respondia pela morte de duas mulheres assassinadas a tiros e facadas em 2013.

O caso ocorreu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O domador de cavalos Ronaldo dos Santos foi considerado culpado pela morte de Simone Pereira Silva, de 32 anos, e de sua amiga Silvanete Rodrigues dos Santos, de 28 anos.