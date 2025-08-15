16 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COVARDIA

Idosa é agredida durante discussão familiar em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagens cedidas

Uma idosa foi agredida durante uma briga familiar na tarde de sexta-feira (15) em Campos do Jordão. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e envolveu desentendimentos entre familiares por conta de uma tatuagem feita por uma criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa estava em casa quando a nora chegou para conversar com o filho. Durante o diálogo, a situação teria se exaltado, levando a troca de ofensas e agressões físicas. A vítima relatou ter levado tapas no rosto, sofrido ferimentos e sido ameaçada, inclusive na presença de crianças.

Ainda de acordo com o registro policial, a confusão também envolveu tentativas de danificar um veículo e foi contida com a ajuda de vizinhos. A idosa foi encaminhada ao Pronto-Socorro, recebeu atendimento médico e, posteriormente, prestou depoimento na delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal e será apreciado pelo delegado titular. A vítima foi orientada sobre o prazo legal para oferecer representação criminal contra os envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários