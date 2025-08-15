Idosa é agredida durante discussão familiar em Campos do Jordão

Uma idosa foi agredida durante uma briga familiar na tarde de sexta-feira (15) em Campos do Jordão. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e envolveu desentendimentos entre familiares por conta de uma tatuagem feita por uma criança.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa estava em casa quando a nora chegou para conversar com o filho. Durante o diálogo, a situação teria se exaltado, levando a troca de ofensas e agressões físicas. A vítima relatou ter levado tapas no rosto, sofrido ferimentos e sido ameaçada, inclusive na presença de crianças.