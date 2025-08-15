Dirigiu caminhão por dois dias à base de maconha e rebite

Um caminhoneiro foi preso após dirigir por quase dois dias seguidos sem descanso, sob efeito de drogas e anfetaminas conhecidas como “rebite”. Ele foi flagrado colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas ao trafegar na contramão e fazer curvas perigosas em uma rodovia movimentada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 13h20, no quilômetro 92 da estrada.
O motorista, que estava acompanhado da esposa, relatou aos agentes que havia iniciado a viagem às 3h da manhã de quarta-feira (13) e dirigia praticamente sem parar. Ele confessou ter consumido maconha e Nobésio, um tipo de anfetamina usada por caminhoneiros para permanecer acordados.
De acordo com o depoimento, o uso das substâncias era motivado pelo pagamento de comissões extras oferecidas pelo empregador em entregas mais rápidas.
Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 23 comprimidos de Nobésio no porta-objetos e duas pequenas porções de maconha escondidas em um pote de chicletes dentro do porta-luvas.
O caminhoneiro foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, junto com os entorpecentes apreendidos. O caminhão, por não ter restrições, foi liberado.