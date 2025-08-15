Dirigiu caminhão por dois dias à base de maconha e rebite

Um caminhoneiro foi preso após dirigir por quase dois dias seguidos sem descanso, sob efeito de drogas e anfetaminas conhecidas como “rebite”. Ele foi flagrado colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas ao trafegar na contramão e fazer curvas perigosas em uma rodovia movimentada.

A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 13h20, no quilômetro 92 da estrada.