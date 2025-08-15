16 de agosto de 2025
TÓXICO

Dirigiu caminhão por dois dias à base de maconha e rebite

Por Da Redação | Domingos Martins (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Um caminhoneiro foi preso após dirigir por quase dois dias seguidos sem descanso, sob efeito de drogas e anfetaminas conhecidas como “rebite”. Ele foi flagrado colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas ao trafegar na contramão e fazer curvas perigosas em uma rodovia movimentada.

A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 13h20, no quilômetro 92 da estrada.

O motorista, que estava acompanhado da esposa, relatou aos agentes que havia iniciado a viagem às 3h da manhã de quarta-feira (13) e dirigia praticamente sem parar. Ele confessou ter consumido maconha e Nobésio, um tipo de anfetamina usada por caminhoneiros para permanecer acordados.

De acordo com o depoimento, o uso das substâncias era motivado pelo pagamento de comissões extras oferecidas pelo empregador em entregas mais rápidas.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram 23 comprimidos de Nobésio no porta-objetos e duas pequenas porções de maconha escondidas em um pote de chicletes dentro do porta-luvas.

O caminhoneiro foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, junto com os entorpecentes apreendidos. O caminhão, por não ter restrições, foi liberado.

