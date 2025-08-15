16 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APRONTOU

Vídeo íntim0 de padre vaza e religioso é afastado do cargo

Por Da Redação | Floriano (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vinícius José de Madeira Messias
Vinícius José de Madeira Messias

Um padre foi afastado de suas funções nesta quinta-feira (14) após a circulação de um vídeo íntimo nas redes sociais. A decisão é por tempo indeterminado e impede o religioso de exercer qualquer atividade pública ligada ao ministério sacerdotal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Floriano, município localizado a 246 km de Teresina, no Piauí. O padre foi identificado como Vinícius José de Madeira Messias. Nas imagens, que se espalharam por redes sociais e aplicativos de mensagens, ele aparece mantendo relações sexuais com uma mulher cuja identidade não foi divulgada.

Em nota oficial, a Diocese de Floriano informou que o sacerdote está proibido de comandar celebrações, mas não mencionou o motivo específico do afastamento.

A instituição descreveu a decisão como uma medida “de caráter pastoral e administrativo, adotada com espírito de prudência, visando o bem da Igreja, o cuidado com o povo de Deus e a devida atenção à pessoa do sacerdote”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários