Vídeo íntim0 de padre vaza e religioso é afastado do cargo

Um padre foi afastado de suas funções nesta quinta-feira (14) após a circulação de um vídeo íntimo nas redes sociais. A decisão é por tempo indeterminado e impede o religioso de exercer qualquer atividade pública ligada ao ministério sacerdotal.

O caso aconteceu em Floriano, município localizado a 246 km de Teresina, no Piauí. O padre foi identificado como Vinícius José de Madeira Messias. Nas imagens, que se espalharam por redes sociais e aplicativos de mensagens, ele aparece mantendo relações sexuais com uma mulher cuja identidade não foi divulgada.