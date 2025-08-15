Ela mesma! Mulher grávida tem mudança surpreendente de aparência

Uma jovem de 28 anos relatou nas redes sociais uma transformação drástica em seu rosto durante a gravidez. A condição provocou inchaço intenso, lesões e afetou diretamente sua saúde emocional ao longo dos nove meses de gestação.

O caso ocorreu na Malásia e foi compartilhado por Farah Faizal, gerente de marketing. Em uma postagem acompanhada de fotos, ela mostrou como sua pele desenvolveu inflamações severas, rugas e pústulas, tornando ineficaz a rotina de cuidados que mantinha há anos.