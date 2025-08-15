16 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

CHOCANTE

Ela mesma! Mulher grávida tem mudança surpreendente de aparência

Por Da Redação | Malásia
| Tempo de leitura: 1 min
Mulher grávida tem mudança surpreendente de aparência
Uma jovem de 28 anos relatou nas redes sociais uma transformação drástica em seu rosto durante a gravidez. A condição provocou inchaço intenso, lesões e afetou diretamente sua saúde emocional ao longo dos nove meses de gestação.

O caso ocorreu na Malásia e foi compartilhado por Farah Faizal, gerente de marketing. Em uma postagem acompanhada de fotos, ela mostrou como sua pele desenvolveu inflamações severas, rugas e pústulas, tornando ineficaz a rotina de cuidados que mantinha há anos.

Farah contou que, especialmente nos últimos meses de gestação, acordava todos os dias com novas pústulas, coceira e inflamação. Em um relato publicado no dia 1º de agosto, afirmou ter chorado muito pelo estado de sua pele, mas destacou que agora está em processo de recuperação.

Ela também ressaltou o apoio do marido durante o período mais difícil, que foi essencial para ajudá-la a manter a calma diante das mudanças provocadas pela gravidez.

