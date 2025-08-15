São José Futsal perde para o Atlântico em casa pela LNF

O São José Futsal perdeu por 2 a 1 para o Atlântico de Erechim na noite desta sexta-feira (15), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela 17ª rodada da primeira fase da edição 2024/2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, chega a seis derrotas seguidas no torneio nacional e segue em 21º lugar, com 10 pontos. Por sua vez, o clube gaúcho vai a 40 pontos e, embora com um jogo a mais, assume a liderança pelo saldo de gols.