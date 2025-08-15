São José Futsal perde para o Atlântico em casa pela LNF

O São José Futsal perdeu por 2 a 1 para o Atlântico de Erechim na noite desta sexta-feira (15), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela 17ª rodada da primeira fase da edição 2024/2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, a equipe joseense, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, chega a seis derrotas seguidas no torneio nacional e segue em 21º lugar, com 10 pontos. Por sua vez, o clube gaúcho vai a 40 pontos e, embora com um jogo a mais, assume a liderança pelo saldo de gols.
Na próxima rodada, dia 22, outra sexta, o time da região tem mais uma pedreira em casa: recebe o Magnus de Sorocaba, a partir das 20h30, no mesmo local. E o time de Erechim joga no mesmo dia, mas a partir das 19h30, quando recebe o Cascavel.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José até que resistiu bem e equilibrou as ações durante a maior parte do tempo. Porém, aos 13min, Erick abriu o placar para o Atlântico, e manteve essa vantagem até o intervalo.
Na etapa final, o time gaúcho ainda ampliou logo aos 3min, com Vagner, complicando mais a vida do São José. Mas, a equipe da região voltou a se animar quando, aos 6min, descontou com gol de Gustavo: 2 a 1.
Apesar disso, o time joseense não conseguiu buscar o empate no final. E o Atlântico saiu de quadra com a vitória e com a liderança.