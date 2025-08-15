Susto na estrada! Caminhão carregado com gás pega fogo

Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira (15), obrigando a interdição temporária de um trecho da BR-364. Apesar do risco de explosão, ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu próximo ao posto São Cristóvão, em Jaciara, a cerca de 144 km ao sul de Cuiabá. Segundo a concessionária Nova Rota do Oeste, o fogo começou por volta das 12h40, após uma pane elétrica atingir a parte inferior do veículo, rapidamente se espalhando para a cabine.