Susto na estrada! Caminhão carregado com gás pega fogo

Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira (15), obrigando a interdição temporária de um trecho da BR-364. Apesar do risco de explosão, ninguém ficou ferido.
O incidente aconteceu próximo ao posto São Cristóvão, em Jaciara, a cerca de 144 km ao sul de Cuiabá. Segundo a concessionária Nova Rota do Oeste, o fogo começou por volta das 12h40, após uma pane elétrica atingir a parte inferior do veículo, rapidamente se espalhando para a cabine.
Imagens feitas no local mostram o trabalho do Corpo de Bombeiros, que precisou remover parte da carga para evitar que as chamas alcançassem os botijões. O material inflamável não foi danificado.
O trânsito no sentido norte ficou bloqueado até as 13h10, quando o incêndio foi controlado. Equipes da Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros atuaram juntas para conter as chamas e garantir a segurança da rodovia.