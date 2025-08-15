16 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Susto na estrada! Caminhão carregado com gás pega fogo

Por Da Redação | Jaciara (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Susto na estrada! Caminhão carregado com gás pega fogo
Susto na estrada! Caminhão carregado com gás pega fogo

Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira (15), obrigando a interdição temporária de um trecho da BR-364. Apesar do risco de explosão, ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente aconteceu próximo ao posto São Cristóvão, em Jaciara, a cerca de 144 km ao sul de Cuiabá. Segundo a concessionária Nova Rota do Oeste, o fogo começou por volta das 12h40, após uma pane elétrica atingir a parte inferior do veículo, rapidamente se espalhando para a cabine.

Imagens feitas no local mostram o trabalho do Corpo de Bombeiros, que precisou remover parte da carga para evitar que as chamas alcançassem os botijões. O material inflamável não foi danificado.

O trânsito no sentido norte ficou bloqueado até as 13h10, quando o incêndio foi controlado. Equipes da Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros atuaram juntas para conter as chamas e garantir a segurança da rodovia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários