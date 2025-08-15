16 de agosto de 2025
ROUBO

Mulher é assaltada por dupla armada de moto em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma mulher foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (14) no bairro Jaraguá, em Taubaté.

Segundo informações apuradas, dois homens armados, em uma motocicleta XRE vermelha ou vinho, abordaram a vítima na Rua Armando Simonetti, às 21h58.

Antes do crime, a dupla teria tentado roubar um motoboy na Avenida Padre Fischer, mas não conseguiu. Após a tentativa frustrada, seguiu para o bairro Jaraguá, onde fechou a mulher e anunciou o assalto. A ação durou cerca de 20 segundos.

