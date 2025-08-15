Que terror! Mãe que pedia ajuda confessa que enterrou filho vivo

O desaparecimento de Jayden Spicer, 6 anos, mobilizou autoridades e comoveu a comunidade no Kentucky, Estados Unidos, desde 6 de agosto. A busca envolveu diversas forças de segurança, voluntários e apelos públicos emocionados feitos pela própria mãe, Felicia Gross. No entanto, a investigação teve um desfecho brutal: a mulher confessou ter enterrado o filho vivo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo informações do Kentucky State Police, os restos mortais da criança foram encontrados na terça-feira (12) em uma área de mata. Antes da descoberta, Felicia havia realizado transmissões e entrevistas implorando pelo retorno do menino, descrevendo-se como uma mãe desesperada.
Confissão e detalhes do crime
De acordo com documentos obtidos pela imprensa norte-americana, Felicia admitiu ter administrado comprimidos a Jayden para fazê-lo dormir. Em seguida, acreditando que ele havia morrido devido à medicação, levou o corpo para uma área isolada e o enterrou. As investigações indicam, entretanto, que o menino ainda estava vivo no momento do sepultamento.
Ainda segundo a polícia, Felicia também orientou os outros filhos a mentirem durante os depoimentos para dificultar o trabalho das autoridades.
O caso segue sob investigação, e a acusada enfrenta múltiplas acusações, incluindo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.