OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MACABRO

Que terror! Mãe que pedia ajuda confessa que enterrou filho vivo

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
O desaparecimento de Jayden Spicer, 6 anos, mobilizou autoridades e comoveu a comunidade no Kentucky, Estados Unidos, desde 6 de agosto. A busca envolveu diversas forças de segurança, voluntários e apelos públicos emocionados feitos pela própria mãe, Felicia Gross. No entanto, a investigação teve um desfecho brutal: a mulher confessou ter enterrado o filho vivo.

Segundo informações do Kentucky State Police, os restos mortais da criança foram encontrados na terça-feira (12) em uma área de mata. Antes da descoberta, Felicia havia realizado transmissões e entrevistas implorando pelo retorno do menino, descrevendo-se como uma mãe desesperada.

Confissão e detalhes do crime

De acordo com documentos obtidos pela imprensa norte-americana, Felicia admitiu ter administrado comprimidos a Jayden para fazê-lo dormir. Em seguida, acreditando que ele havia morrido devido à medicação, levou o corpo para uma área isolada e o enterrou. As investigações indicam, entretanto, que o menino ainda estava vivo no momento do sepultamento.

Ainda segundo a polícia, Felicia também orientou os outros filhos a mentirem durante os depoimentos para dificultar o trabalho das autoridades.

O caso segue sob investigação, e a acusada enfrenta múltiplas acusações, incluindo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

