Que terror! Mãe que pedia ajuda confessa que enterrou filho vivo

O desaparecimento de Jayden Spicer, 6 anos, mobilizou autoridades e comoveu a comunidade no Kentucky, Estados Unidos, desde 6 de agosto. A busca envolveu diversas forças de segurança, voluntários e apelos públicos emocionados feitos pela própria mãe, Felicia Gross. No entanto, a investigação teve um desfecho brutal: a mulher confessou ter enterrado o filho vivo.

Segundo informações do Kentucky State Police, os restos mortais da criança foram encontrados na terça-feira (12) em uma área de mata. Antes da descoberta, Felicia havia realizado transmissões e entrevistas implorando pelo retorno do menino, descrevendo-se como uma mãe desesperada.

Confissão e detalhes do crime