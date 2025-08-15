Teve ataque cardíaco e morreu após diagnóstico de amigdalite

Um caminhoneiro de 29 anos sofreu um ataque cardíaco apenas dois dias após receber um diagnóstico equivocado de amigdalite. Inicialmente, ele acreditava estar enfrentando apenas uma dor de garganta, mas o quadro evoluiu rapidamente para uma emergência grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu com Michael Reynolds, que em 29 de novembro de 2023 procurou um clínico geral relatando dor de garganta, inchaço e uma tosse persistente havia dois meses.