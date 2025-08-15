16 de agosto de 2025
SAÚDE

Teve ataque cardíaco e morreu após diagnóstico de amigdalite

Por Da Redação | Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Michael Reynolds
Michael Reynolds

Um caminhoneiro de 29 anos sofreu um ataque cardíaco apenas dois dias após receber um diagnóstico equivocado de amigdalite. Inicialmente, ele acreditava estar enfrentando apenas uma dor de garganta, mas o quadro evoluiu rapidamente para uma emergência grave.

O caso ocorreu com Michael Reynolds, que em 29 de novembro de 2023 procurou um clínico geral relatando dor de garganta, inchaço e uma tosse persistente havia dois meses.

Mesmo com os sintomas, ele foi liberado para casa com a prescrição de um spray nasal à base de esteroides e um pedido de radiografia do tórax, sem a recomendação de buscar atendimento emergencial.

