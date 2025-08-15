Sonho interrompido: 2 jovens morrem em colisão frontal de ônibus

Duas universitárias morreram e outros estudantes ficaram feridos após um grave acidente envolvendo dois ônibus na noite desta quinta-feira (14). A colisão ocorreu quando os veículos retornavam de uma viagem acadêmica, resultando em vítimas presas às ferragens.

O caso foi registrado na BR-403, no Triângulo do Marco, interior do Ceará, na cidade do Marco, região do Vale do Acaraú. Os ônibus transportavam estudantes que voltavam de Sobral para suas casas.