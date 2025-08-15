16 de agosto de 2025
TRÂNSITO

Sonho interrompido: 2 jovens morrem em colisão frontal de ônibus

Por Da Redação | Marco (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Duas jovens morrem em colisão frontal de ônibus
Duas jovens morrem em colisão frontal de ônibus

Duas universitárias morreram e outros estudantes ficaram feridos após um grave acidente envolvendo dois ônibus na noite desta quinta-feira (14). A colisão ocorreu quando os veículos retornavam de uma viagem acadêmica, resultando em vítimas presas às ferragens.

O caso foi registrado na BR-403, no Triângulo do Marco, interior do Ceará, na cidade do Marco, região do Vale do Acaraú. Os ônibus transportavam estudantes que voltavam de Sobral para suas casas.

De acordo com informações preliminares, a batida ocorreu por volta da meia-noite. Um dos veículos teria freado de forma repentina, fazendo com que o outro, que seguia logo atrás, não conseguisse parar a tempo. O choque foi violento e deixou vários feridos.

As vítimas fatais foram identificadas como Alessâmia Menezes e Maria Eduarda Rocha, ambas de 21 anos, estudantes de Farmácia. Elas foram retiradas das ferragens já sem vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Perícia Forense de Itapipoca.

