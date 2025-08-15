Justiça libera Sidney Oliveira; auditor preso em SJC fica detido

A Justiça de São Paulo autorizou nesta sexta-feira (15) a soltura do empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e do executivo da Fast Shop, Mario Otavio Gomes, após pedido do Ministério Público de São Paulo. Os dois foram presos na última terça-feira (12) por um suposto esquema de corrupção nas varejistas.
A Justiça prorrogou a prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção.
Preso em São José dos Campos, Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, também permanecerá preso. Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, também foi liberada. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.
O esquema de corrupção investigado pelo MP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes, que formou-se no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, quando foi o melhor da turma. Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários.
"Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o MP. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou.
Os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio também foram alvos de mandados de prisão temporária.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor". O órgão não informou se os auditores suspeitos de envolvimento no caso foram afastados dos cargos.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo