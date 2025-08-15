Justiça libera Sidney Oliveira; auditor preso em SJC fica detido

A Justiça de São Paulo autorizou nesta sexta-feira (15) a soltura do empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e do executivo da Fast Shop, Mario Otavio Gomes, após pedido do Ministério Público de São Paulo. Os dois foram presos na última terça-feira (12) por um suposto esquema de corrupção nas varejistas.

A Justiça prorrogou a prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção.