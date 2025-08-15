Homem é preso após 'quebrar os dentes' da mulher grávida em SJC

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (15) após agredir a esposa, que está grávida de dois meses, no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na rua Pérola. Testemunhas relataram que o casal discutiu durante toda a noite e que a briga terminou com o marido agredindo a vítima.