16 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após 'quebrar os dentes' da mulher grávida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (15) após agredir a esposa, que está grávida de dois meses, no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na rua Pérola. Testemunhas relataram que o casal discutiu durante toda a noite e que a briga terminou com o marido agredindo a vítima.

"A vítima apresentava lesões visíveis no rosto e dentes quebrados em decorrência dos socos desferidos pelo agressor.  Diante dos fatos, o criminoso foi preso e permanece à disposição da Justiça", informou a PM.

