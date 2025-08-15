Descanse em paz, Eliseu: amigos lamentam morte no Vale

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 53 anos, Eliseu de Oliveira. Nascido em 18 de fevereiro de 1972, Eliseu era conhecido por seu carisma e pelas muitas amizades cultivadas ao longo da vida, deixando lembranças marcantes para familiares e amigos.

Amigos e conhecidos lamentaram a partida nas redes sociais, destacando sua generosidade e companheirismo. "Vai fazer muita falta", disse Laila Franciely. "Meu grande amigo e irmão de alma, pessoa maravilhosa. Que Deus lhe receba de braços abertos", escreveu Ricardo Martins.