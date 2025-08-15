Descanse em paz, Eliseu: amigos lamentam morte no Vale

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 53 anos, Eliseu de Oliveira. Nascido em 18 de fevereiro de 1972, Eliseu era conhecido por seu carisma e pelas muitas amizades cultivadas ao longo da vida, deixando lembranças marcantes para familiares e amigos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Amigos e conhecidos lamentaram a partida nas redes sociais, destacando sua generosidade e companheirismo. "Vai fazer muita falta", disse Laila Franciely. "Meu grande amigo e irmão de alma, pessoa maravilhosa. Que Deus lhe receba de braços abertos", escreveu Ricardo Martins.
As últimas homenagens acontecem neste sábado (16), no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí, das 10h às 14h. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz.